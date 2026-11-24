L’issue de la COP31 était-elle prévisible ? Ce que montre l’analyse des discours en ligne
par Luciana Radut-Gaghi, Professeur en sciences de l’information et de la communication, CY Cergy Paris Université
Adel Tayebi, Doctorant au laboratoire : LT2D - Lexiques, Textes, Discours, Dictionnaires, en cotutelle avec Nouvelle Université de Lisbonne, CY Cergy Paris Université
Les publications en ligne relatives au cadrage des négociations ont pris beaucoup de place, au détriment des discussions sur l’implémentation politique.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 24 novembre 2026