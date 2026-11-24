L’issue de la COP31 était-elle prévisible ? Ce que montre l’analyse des discours en ligne

par Luciana Radut-Gaghi, Professeur en sciences de l’information et de la communication, CY Cergy Paris Université

Adel Tayebi, Doctorant au laboratoire : LT2D - Lexiques, Textes, Discours, Dictionnaires, en cotutelle avec Nouvelle Université de Lisbonne, CY Cergy Paris Université