EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur le règlement des conflits à l'ère des changements technologiques

Le Conseil de sécurité se réunit, ce mardi, pour un débat sur le règlement des conflits à l’ère de l’évolution rapide des technologies. La couverture en direct des discussions est assurée par l'équipe de la Section de la Couverture des réunions des Nations Unies.



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