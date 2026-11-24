Féminicides : chaque heure, 5 femmes dans le monde tuées par leur conjoint ou un parent

Environ 47 000 femmes et filles ont été tuées en 2025 par leur partenaire ou un membre de leur famille, selon de nouvelles données rendues public par l'ONU. Alors que les féminicides reculent moins vite que les autres homicides, les victimes de violences sont de moins en moins nombreuses à demander de l’aide, faute de confiance dans les institutions censées les protéger.



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