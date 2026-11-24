Gaza : la méningite gagne du terrain dans des conditions sanitaires alarmantes

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d’alarme face à une forte hausse des cas de méningite dans la bande de Gaza depuis la mi-octobre. Plus de 530 cas ont été recensés, dont une majorité chez les très jeunes enfants. L’agence onusienne appelle à renforcer d’urgence l’approvisionnement en fournitures médicales et en équipements de laboratoire pour améliorer le dépistage et la prise en charge des malades.



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