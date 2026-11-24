COP31. Tandis que le sommet trahit les populations et la planète, un acte de résistance permet de faire barrage à la « charte des pollueurs »

par Amnesty International

En réaction à la clôture de la COP31 à Antalya, en Turquie, qui s’est achevée sans qu’une décision-cadre ne soit adoptée, Ann Harrison, conseillère sur la justice climatique à Amnesty International, a déclaré : « Des pays de toutes les régions ont eu raison de rejeter cette trahison colossale que les coprésidences de la COP31 ont tenté […] The post COP31. Tandis que le sommet trahit les populations et la planète, un acte de résistance permet de faire barrage à la « charte des pollueurs » appeared first on Amnesty International. ]]>



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