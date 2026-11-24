Éthiopie. Les frappes d’artillerie meurtrières ayant visé des zones civiles à Alamata, dans le Tigré, doivent faire l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre

par Amnesty International

Les attaques d’artillerie menées par l’armée éthiopienne et ses alliés des Forces de paix du Tigré (TPF) qui ont causé la mort de plusieurs dizaines de civil·e·s et fait de nombreux blessé·e·s dans la ville d’Alamata, dans la région septentrionale du Tigré, entre le 26 et le 28 septembre, doivent faire l’objet d’enquêtes en ce qu’elles […] The post Éthiopie. Les frappes d’artillerie meurtrières ayant visé des zones civiles à Alamata, dans le Tigré, doivent faire l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



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