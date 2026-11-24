Gaza : Guterres dénonce un « prétendu cessez-le-feu » sans horizon politique

Alors que les violences se poursuivent dans la bande de Gaza et que la colonisation israélienne menace de compromettre définitivement la création d’un État palestinien, le chef de l’ONU appelle à aller au-delà des déclarations de solidarité pour obtenir des résultats concrets. Il prévient que la reconstruction de Gaza ne saurait se substituer à une solution politique.



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