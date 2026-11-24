Inde : Le gouvernement de Modi a affaibli les institutions démocratiques

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des étudiants et d’autres personnes participant à une manifestation organisée par le Cockroach Janta Party, à New Delhi, en Inde, le 22 juillet 2026. Un étudiant brandissait une pancarte avec ce message : « Chaque fois que Modi a peur, il envoie la police. » © 2026 Anindito Mukherjee/Bloomberg via Getty Images Le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre indien Narendra Modi a systématiquement affaibli les institutions établies pour protéger les droits humains et les libertés démocratiques.Au cours de la dernière décennie, le gouvernement Modi a érodé l'état…



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