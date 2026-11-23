Lupus neuropsychiatrique : quand l’inflammation dérègle la chimie du cerveau
par Karim Matmat, Postdoctoral Scientist, University of Basel; Université de Strasbourg
Hélène Jeltsch-David, PHD neurosciences, Senior Researcher CNRS, Université de Strasbourg
Le lupus érythémateux systémique est une maladie auto-immune qui affecte notamment la peau et les articulations, parfois aussi le système nerveux. On parle alors de lupus neuropsychiatrique.
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- lundi 23 novembre 2026