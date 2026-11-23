IA : à la Barbade, le chef de l’ONU veut empêcher les géants de la tech de faire la loi

L’intelligence artificielle progresse plus vite que les règles destinées à l’encadrer. À l’issue d’un sommet organisé lundi à la Barbade sur les risques liés à l’IA, le chef de l’ONU a appelé les États à s’entendre sur des mesures communes pour contrebalancer l’influence des géants de l’industrie.

Lire l'article complet © Nations Unies - lundi 23 novembre 2026