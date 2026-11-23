Violences faites aux femmes : seules 7 % des survivantes s'adressent à la police

Seule une femme sur quatre ayant subi des violences physiques ou sexuelles demande de l'aide. Seules 7 % signalent les faits à la police. C'est ce que révèle une nouvelle note d'ONU Femmes, publiée à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre.



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