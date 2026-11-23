Cisjordanie : Les autorités israéliennes harcèlent et arrêtent des activistes qui protègent les agriculteurs palestiniens

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des soldats israéliens bloquaient une route en direction du village de Halhul, près d'Hébron en Cisjordanie occupée, empêchant des agriculteurs palestiniens d'accéder à leurs terres, le 20 novembre 2025. © 2025 Mosab Shawer/Middle East Images/AFP via Getty Images (Beyrouth, 23 novembre 2026) – Les autorités israéliennes arrêtent des activistes et des organisateurs communautaires qui tentent de protéger les agriculteurs palestiniens lors de la saison de récolte des olives en Cisjordanie, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch ; selon le Bureau de…



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