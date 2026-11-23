Ces abeilles sauvages possèdent un pouvoir étonnant qui pourrait contribuer à lutter contre la résistance aux antibiotiques
par Kenya Fernandes, ARC DECRA Fellow, Faculty of Science, University of Sydney
Jasmin Li, PhD Candidate, Fernandes Lab and Behaviour, Ecology and Evolution (BEE) Lab, University of Sydney
Face à l’antibiorésistance, des chercheurs explorent une piste inattendue : le miel et la propolis d’une minuscule abeille australienne sans dard, testés en laboratoire contre des bactéries et des champignons pathogènes.
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- lundi 23 novembre 2026