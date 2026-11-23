La COP31 s’est achevée sans accord formel : et maintenant ?
par Jacqueline Peel, Professor of Law, The University of Melbourne
Kathryn Bowen, Director, Melbourne Climate Futures and Professor - Environment, Climate and Global Health at Melbourne Climate Futures and Melbourne School of Population and Global Health, The University of Melbourne
Les divergences concernant les énergies fossiles lors du sommet des Nations unies sur le climat de cette année ont anéanti tout espoir d’accord.
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- lundi 23 novembre 2026