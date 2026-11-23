Si Lucía Caminos est la première héroïne latino-américaine de « Grand Theft Auto », d’autres personnages de jeux vidéo avaient ouvert la voie
par Regina Marie Mills, Associate Professor of American Culture, University of Michigan
Les jeux vidéo ont souvent relégué les personnages latinos à des rôles secondaires ou à des stéréotypes sexualisés. Mais de plus en plus d’entre eux ont désormais la possibilité de raconter leur propre histoire.
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- lundi 23 novembre 2026