Libye : l’ONU réclame une enquête sur des attaques contre le port de Benghazi

La Mission de soutien des Nations Unies en Libye (MANUL) a appelé à la mise en place d’une enquête indépendante sur les attaques perpétrées dimanche dans le port de Benghazi et au large de cette ville de l’est du pays.



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