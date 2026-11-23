Ukraine : l’ONU redoute un hiver glacial sous les frappes russes

À l’approche de l’hiver, les attaques russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes font craindre une nouvelle aggravation de la crise humanitaire. Devant le Conseil de sécurité, lundi, trois hauts responsables de l’ONU ont alerté sur les conséquences de cette escalade, qui prive des millions de personnes d’électricité, de chauffage et d’eau, tout en perturbant les exportations céréalières et en aggravant la faim bien au-delà des frontières ukrainiennes.



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