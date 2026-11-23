RDC : des combats près d’un hôpital de l’Ituri perturbent la riposte contre Ebola

D’intenses combats près d’un hôpital de la province de l’Ituri, en République démocratique du Congo, ont perturbé les opérations de lutte contre Ebola et contraint des équipes de riposte et les partenaires humanitaires à se réfugier dans un service de maternité depuis plus de 24 heures, a alerté l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).



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