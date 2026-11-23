Soudan : les drones frappent Khartoum et menacent le personnel de l’ONU

Des frappes de drones ont touché dimanche des quartiers résidentiels de la capitale soudanaise et endommagé un bâtiment occupé par du personnel des Nations Unies. Ces attaques illustrent l’escalade d’une guerre aérienne qui s'étend désormais bien au-delà des lignes de front et à laquelle l’ONU attribue près des trois quarts des victimes civiles recensées depuis janvier.



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