À l’approche des Fêtes, la SDC Montréal-Nord fait appel à la solidarité

par Société de développement commercial Montréal-Nord

La Société de développement commercial (SDC) Montréal-Nord a donné le coup d’envoi à sa guignolée du temps des Fêtes jeudi dernier, lors d’un rassemblement réunissant commerçants et partenaires au Pino Café, sur la rue de Charleroi. Réalisée en collaboration avec l’organisme Les Fourchettes de l’Espoir, cette initiative vise à soutenir les personnes en situation de précarité, tout en encourageant l’achat local.



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