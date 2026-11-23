Replay - Présidentielle 2027 : les médias, arbitres du débat ou acteurs de la bataille politique ?
par David Bornstein, Chef de rubrique, Politique + Société, The Conversation
Laurent Bainier, Directeur de la rédaction The Conversation France, The Conversation
Dans ce webinaire, Alexis Lévrier, spécialiste des relations entre presse et pouvoir politique à l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), partage son expertise sur les rapports entre médias et pouvoir politique.
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- lundi 23 novembre 2026