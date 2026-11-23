Dette publique : quelle différence entre la France de 2026 et la Grèce de 2009 ?
par George Papaconstantinou, Full-time Professor and Chair in International Political Economy - Florence School of Transnational Governance, European University Institute
L’écart entre ce que la France produit, ses dépenses publiques et ce que les contribuables financent est une source d’inquiétude. Contrairement à la Grèce, il n’est pas trop tard pour sauver son économie : quelles sont donc les options de la France ?
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- lundi 23 novembre 2026