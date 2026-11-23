Une nouvelle loi risque d'aggraver l'impunité policière en France

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants lors du rassemblement organisé à Paris, le 19 novembre 2026, pour s'opposer à l'introduction dans la législation française d'une présomption d'usage légitime des armes par les policiers. © 2026 Thibault Camus/AP Photo Le 20 novembre, le Sénat a adopté une proposition de loi controversée qui risque de renforcer l'impunité de la police en cas de recours à la force létale.Cette proposition de loi instaure en effet une présomption de légitime défense pour les agents des forces de l'ordre qui utilisent une arme à feu dans l'exercice de leurs…



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