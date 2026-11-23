Quand Microsoft tombe, le pouvoir des Big Tech apparaît au grand jour
par Aurélie Leclercq-Vandelannoitte, Chercheuse, CNRS, LEM (Lille Economie Management), IÉSEG School of Management
Emmanuel Bertin, Expert senior, Orange. Professeur associé, Télécom SudParis – Institut Mines-Télécom
La panne informatique qui a affecté plusieurs outils de Microsoft n’a pas fait que révéler ses faiblesses. Elle a mis en lumière nos dépendances et, donc, nos fragilités.
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- lundi 23 novembre 2026