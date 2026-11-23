Mali. La campagne mondiale Écrire pour les droits soutient la commerçante et influenceuse Rokiatou Doumbia, ou Rose Vie Chère, détenue arbitrairement

par Amnesty International

Des milliers de personnes à travers le monde unissent leurs forces pour soutenir la Malienne Rokiatou Doumbia, cheffe d’entreprise et influenceuse sur TikTok, détenue arbitrairement, alors que les pratiques autoritaires augmentent dans le Sahel central, a déclaré Amnesty International en amont du lancement de sa campagne Écrire pour les droits. Mise en avant dans le […] The post Mali. La campagne mondiale Écrire pour les droits soutient la commerçante et influenceuse Rokiatou Doumbia, ou Rose Vie Chère, détenue arbitrairement appeared first on Amnesty International. ]]>



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