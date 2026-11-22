La COP31 s’achève sans accord final, les énergies fossiles au cœur des divergences entre États

La 31e conférence des ⁠Nations ‌Unies sur le changement ​climatique s’est achevée dimanche sans accord final, les négociateurs n’étant pas parvenus à surmonter leurs divisions sur les énergies fossiles pour lutter contre le réchauffement. Après plus de deux semaines de discussions à Antalya, en Turquie, le chef de l’ONU s’est dit « profondément déçu » par cet échec.



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