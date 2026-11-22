Face à la demande de participation citoyenne, des élus jaloux de leurs prérogatives : enquête sur la gestion municipale de l’eau à Paris et à Naples
par Tommaso Vitale, Sociologue, Doyen de l'Ecole Urbaine de Sciences Po, chercheur au Centre d'études européennes et de politique comparée., Sciences Po
Vanessa Mascia Turri, Chercheuse en sociologie de l’action publique et des services publics urbains, University of Milano-Bicocca
À Paris et à Naples, la participation citoyenne a été promue avec la fin des concessions privées pour la gestion de l’eau. Mais les élus ont bloqué cette participation lorsque les représentants des citoyens ont voulu intervenir sur des décisions stratégiques.
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- dimanche 22 novembre 2026