Face à la demande de participation citoyenne, des élus jaloux de leurs prérogatives : enquête sur la gestion municipale de l’eau à Paris et à Naples

par Tommaso Vitale, Sociologue, Doyen de l'Ecole Urbaine de Sciences Po, chercheur au Centre d'études européennes et de politique comparée., Sciences Po

Vanessa Mascia Turri, Chercheuse en sociologie de l’action publique et des services publics urbains, University of Milano-Bicocca