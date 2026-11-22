Handicap dans l’enseignement supérieur et la recherche, entre adaptations individuelles et nécessaires transformations institutionnelles
par Patricia Uguen, Enseignante-chercheuse en Biologie, Université Paris-Saclay; Institut Curie
Nicolas Buisine, Professeur du Muséum national d'Histoire naturelle, bioinformaticien, directeur d'unité., Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Salomé Nashed, Post-doctorante en bioinformatique moléculaire, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Le public à l’université s’est beaucoup diversifié, ce qui a conduit à des réflexions sur l’équité, la diversité et l’inclusion. Face aux difficultés rencontrées en pratique, système D et réponses institutionnelles se complètent. Retour d’expérience.
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- dimanche 22 novembre 2026