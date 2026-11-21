Gaz : l’Europe s’est éloignée de la Russie, mais accroît sa vulnérabilité aux crises mondiales

par Valérie Mignon, Professeure en économie, Chercheure à EconomiX-CNRS, Conseiller scientifique à l'IFE-CEPII, Université Paris Nanterre

Carl Grekou, Économiste, CEPII - Institut français d'économie (IFE)

Lionel Ragot, Conseiller scientifique au CEPII, professeur d'économie, Université Paris Nanterre