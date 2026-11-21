Gaz : l’Europe s’est éloignée de la Russie, mais accroît sa vulnérabilité aux crises mondiales
par Valérie Mignon, Professeure en économie, Chercheure à EconomiX-CNRS, Conseiller scientifique à l'IFE-CEPII, Université Paris Nanterre
Carl Grekou, Économiste, CEPII - Institut français d'économie (IFE)
Lionel Ragot, Conseiller scientifique au CEPII, professeur d'économie, Université Paris Nanterre
Pourquoi les prix du gaz européen ont-ils flambé après la crise d’Ormuz ? En effet, le gaz consommé dans l’UE emprunte relativement peu cette route. La mondialisation est-elle responsable ?
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- samedi 21 novembre 2026