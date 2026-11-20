Rohingyas : après le verdict historique, le Président de l’Assemblée générale réclame justice et réparation

Au lendemain de la décision historique de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui a reconnu le Myanmar coupable de génocide à l’encontre des Rohingyas, le président de l’Assemblée générale de l’ONU, Khalilur Rahman, s’est rendu vendredi dans les camps de réfugiés de Cox’s Bazar, au Bangladesh. Il a appelé à traduire ce jugement en actes, en réclamant justice pour les victimes, des réparations pour les survivants et des garanties permettant le retour des réfugiés dans des conditions sûres et dignes.



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