Conflits, El Niño, routes maritimes perturbées : le PAM compte secourir 91 millions de personnes en 2027

La faim aiguë touche 266 millions de personnes dans 47 pays, soit plus du double d’il y a dix ans. Les guerres, El Niño et les perturbations du trafic maritime menacent d’alourdir ce bilan. Le Programme alimentaire mondial (PAM) demande plus de 12 milliards de dollars pour secourir 91 millions de personnes en 2027.



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