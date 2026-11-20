Maintien de la paix : avec 500 demandes de paternité en suspens, l'ONU accroît la pression sur les États membres

Quelque 500 demandes de reconnaissance de paternité ou de pension alimentaire restent en suspens à la suite de cas d’exploitation et d’atteintes sexuelles dans le cadre des opérations de paix. Pour aider les familles à obtenir une réponse, l’ONU précise désormais dans son tableau de bord public quels États coopèrent au règlement de ces dossiers, a annoncé jeudi la Secrétaire générale adjointe Catherine Pollard.



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