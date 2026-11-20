Cisjordanie : les attaques de colons contre les récoltes d’olives atteignent un niveau record

Plus de 400 attaques de colons israéliens ayant fait des victimes ou causé des dégâts matériels ont été recensées pendant la récolte des olives cette année en Cisjordanie occupée, un bilan sans précédent, ont alerté vendredi des agences de l’ONU et des organisations humanitaires. Elles dénoncent également les restrictions imposées par Israël, qui privent de nombreux agriculteurs palestiniens de l’accès à leurs terres et menacent leurs moyens de subsistance.



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