Ukraine : les enfants paient un tribut sans précédent à la guerre

Au moins 1.144 enfants ont été tués ou blessés en Ukraine au cours des dix premiers mois de 2026, soit davantage que sur l’ensemble de chacune des trois dernières années, a alerté vendredi l’UNICEF. À l’approche de l’hiver, les attaques contre les infrastructures énergétiques atteignent également un niveau sans précédent depuis le début de l’invasion russe à grande échelle.



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