COP31 : le bras de fer sur les énergies fossiles menace l'accord final

Un groupe de pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique latine et du Pacifique rejette le projet d’accord de la COP31 et réclame des engagements plus fermes sur la sortie des combustibles fossiles et le financement climatique. Alors que c'est officiellement le dernier jour du sommet d’Antalya, les divisions s’accentuent et les militants dénoncent le risque d’un échec des négociations, tandis que les délégations tentent encore de trouver un compromis acceptable pour près de 200 gouvernements.



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