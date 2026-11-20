Afghanistan : privées de droits, les femmes sont aussi privées de soins

Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans n’ont cessé de durcir les restrictions visant les femmes et les filles en Afghanistan. Exclues des formations médicales et confrontées à des obstacles croissants pour accéder aux soignants masculins, elles voient leurs possibilités de recevoir des soins se réduire dangereusement. Une situation encore aggravée par la chute des financements humanitaires, alerte ONU Femmes.



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