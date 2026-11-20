Trump, Poutine et Xi : un sommet « historique » sans résultats concrets
par Rana Mitter, Professor of U.S.-Asia Relations, Harvard Kennedy School
L’ESSENTIEL
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Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 2000, Xi Jinping depuis 2013 et Donald Trump depuis 2025, après un premier mandat de 2017 à 2021, mais jamais encore ils n’avaient tenu de rencontre à trois.
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Leur sommet à Shenzhen, en marge de la conférence de l’APEC, était donc très attendu.
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Au-delà de quelques images symboliques et de déclarations floues, il ne semble avoir donné lieu à aucun engagement précis.
Cette réunion…
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- vendredi 20 novembre 2026