Combattre la désinformation commence par comprendre comment se construit le savoir
par Pascale Dangoisse, Professeure à temps partiel au département de communication / Part-time professor in the Communications Department, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Jada Watson, Associate Professor of Digital Humanities, School of Information Studies (Faculty of Arts), L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Michael David MILLER, Bibliothécaire agrégé / Associate Librarian
À l’Université d’Ottawa, un laboratoire prend Wikipédia comme terrain d’apprentissage pour comprendre les biais du savoir et imaginer des réponses à la désinformation.
Lire l'article complet
© La Conversation
- vendredi 20 novembre 2026