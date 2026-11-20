Combattre la désinformation commence par comprendre comment se construit le savoir

par Pascale Dangoisse, Professeure à temps partiel au département de communication / Part-time professor in the Communications Department, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Jada Watson, Associate Professor of Digital Humanities, School of Information Studies (Faculty of Arts), L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Michael David MILLER, Bibliothécaire agrégé / Associate Librarian