Décision historique de l’ONU reconnaissant que le Myanmar a commis un génocide contre les Rohingyas : une victoire rare pour les rescapé·e·s

par Amnesty International

En réaction à l’arrêt rendu par la Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction des Nations unies, selon lequel les autorités du Myanmar ont commis le crime de génocide lors de leurs opérations de nettoyage menées contre le peuple rohingya en 2017, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « Génocide. Telle est […] The post Décision historique de l’ONU reconnaissant que le Myanmar a commis un génocide contre les Rohingyas : une victoire rare pour les rescapé·e·s appeared first on Amnesty International. ]]>



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