Tunisie. Les autorités durcissent l’offensive contre les droits humains en condamnant à nouveau Sihem Ben Sedrine, cette fois-ci à cinq ans de prison

par Amnesty International

En réaction à la condamnation à cinq années de prison prononcée contre Sihem Ben Sedrine, défenseure des droits humains de premier plan et présidente de l’ancienne Instance vérité et dignité (IVD), Heba Morayef, directrice du programme régional Afrique du Nord et Moyen-Orient d’Amnesty International, a déclaré le 20 novembre 2026 : « Cette nouvelle condamnation vient s’ajouter à […] The post Tunisie. Les autorités durcissent l’offensive contre les droits humains en condamnant à nouveau Sihem Ben Sedrine, cette fois-ci à cinq ans de prison appeared first on Amnesty International. ]]>



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