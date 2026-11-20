Musique en magasin : quelles notes influencent nos comportements d’achat ?
par Céline Jacob, Professeure des Universités en Gestion, marketing et influence sociale, Université Bretagne Sud (UBS)
Nicolas Guéguen, Professeur des Universités en Sciences du Comportement, Université Bretagne Sud (UBS)
Norchene Ben Dahmane Mouelhi, Marketing, ESCE International Business School
Plusieurs études ont analysé l’influence de la musique sur nos comportements d’achat ainsi que ses interactions avec d’autres éléments présents en magasin.
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- vendredi 20 novembre 2026