Place limitée de la science, désinformation climatique… ce que montre l’analyse des conversations en ligne sur la COP31

par Luciana Radut-Gaghi, Professeur en sciences de l’information et de la communication, CY Cergy Paris Université

Adel Tayebi, Doctorant au laboratoire : LT2D - Lexiques, Textes, Discours, Dictionnaires, en cotutelle avec Nouvelle Université de Lisbonne, CY Cergy Paris Université