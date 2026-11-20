Place limitée de la science, désinformation climatique… ce que montre l’analyse des conversations en ligne sur la COP31
par Luciana Radut-Gaghi, Professeur en sciences de l’information et de la communication, CY Cergy Paris Université
Adel Tayebi, Doctorant au laboratoire : LT2D - Lexiques, Textes, Discours, Dictionnaires, en cotutelle avec Nouvelle Université de Lisbonne, CY Cergy Paris Université
Sur la première semaine du sommet, seulement 1,8 % des publications des réseaux sociaux classées par ce tableau de bord, développé par des chercheurs de CY Cergy Université, se basaient sur la science.
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- vendredi 20 novembre 2026