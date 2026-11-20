Engagements climatiques des entreprises : pourquoi les marchés financiers ne les récompensent (presque) pas
par Jeanne Amar, Assistant Professor, EDHEC Business School
Samira Demaria, Maitre de conférences en Sciences de Gestion, Université Côte d’Azur
Sandra Rigot, Professeur des Universités en économie, Université Sorbonne Paris Nord, Chaire « Énergie et Prospérité, Chaire Economie du Climat, Université Sorbonne Paris Nord
Les entreprises multiplient les engagements climatiques, mais la Bourse les récompense rarement. Selon une étude sur 298 grandes entreprises, seuls les objectifs climatiques les plus ambitieux vont de pair avec une meilleure valorisation.
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- vendredi 20 novembre 2026