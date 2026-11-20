Engagements climatiques des entreprises : pourquoi les marchés financiers ne les récompensent (presque) pas

par Jeanne Amar, Assistant Professor, EDHEC Business School

Samira Demaria, Maitre de conférences en Sciences de Gestion, Université Côte d’Azur

Sandra Rigot, Professeur des Universités en économie, Université Sorbonne Paris Nord, Chaire « Énergie et Prospérité, Chaire Economie du Climat, Université Sorbonne Paris Nord