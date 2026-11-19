COP31 : l’ambition fait défaut, les énergies fossiles effacées du projet d’accord

À la COP31, ce jeudi, un chat baptisé « Ambition » était de nouveau porté disparu. Derrière cette campagne humoristique de militants pour le climat se cache une inquiétude bien réelle : la dernière version du projet d’accord de la conférence ne mentionne plus explicitement l’abandon du charbon, du pétrole et du gaz. À la veille de la clôture du sommet, les négociations restent dans l’impasse sur plusieurs dossiers cruciaux, notamment le financement et l’adaptation, tandis que les appels à davantage d’ambition se multiplient.



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