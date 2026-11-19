L’égalité passe aussi par des toilettes sûres

Se priver de boire pendant la journée. Craindre une agression en allant aux toilettes. Devoir faire ses besoins à l’air libre. Manquer l’école, le travail ou des activités sociales pendant ses règles. Pour des centaines de millions de femmes et de filles, l’accès à des toilettes sûres est une question de santé, de sécurité et de dignité. En cette Journée mondiale des toilettes, le 19 novembre, l’ONU rappelle que cet accès est aussi une condition de l’égalité entre les femmes et les hommes.



Lire l'article complet