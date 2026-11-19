« On est en train de perdre la bataille » : l’IA offre aux prédateurs de nouveaux moyens d’exploiter les enfants

L’intelligence artificielle (IA) donne aux prédateurs et aux réseaux criminels de nouveaux moyens de manipuler, d’extorquer et d’exploiter les enfants, tandis que les dispositifs de protection peinent à suivre le rythme de ces évolutions, ont averti jeudi des hauts responsables de l’ONU.

Lire l'article complet © Nations Unies - jeudi 19 novembre 2026