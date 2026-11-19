La répression au Cambodge a fait de l’ombre au Sommet de la Francophonie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre cambodgien Hun Manet applaudissaient, lors de l’ouverture du 20ème Sommet de la Francophonie à Phnom Penh, au Cambodge, le 15 novembre 2026. © 2026 Chalinee Thirasupa/Reuters Les dirigeants de nombreux pays se sont récemment réunis à Phnom Penh, au Cambodge, pour célébrer le 20ème Sommet de la Francophonie, placé sous le thème de la paix et de la prospérité partagée. Le président français Emmanuel Macron a pris la parole pour demander publiquement l’ouverture d’une enquête sur le meurtre de Lim Kimya,…



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