Pourquoi des continents entiers ont perdu des centaines de millions d’années de roches
par Santosh Dhungana, PhD Candidate, Environmental Futures, School of Science, University of Wollongong
Nicolas Flament, Associate Professor and ARC Future Fellow, Environmental Futures, School of Science, University of Wollongong
En Amérique du Nord et dans le nord de l’Europe, des centaines de millions d’années manquent dans les roches. Une étude propose enfin une explication : soulevées par le manteau terrestre, ces terres auraient été rabotées par les glaces.
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- jeudi 19 novembre 2026