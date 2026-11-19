Comment agir face à des situations extrêmes ? Les cas de Fukushima et de l’incendie de Notre-Dame.
par Pascal Lièvre, Professeur Emérite des Universités en Sciences de Gestion, spécialiste du management des situations extrêmes, Université Clermont Auvergne (UCA)
Les équipes de la centrale de Fukushima lors du tsunami de 2011 et les pompiers mobilisés lors de l’incendie de Notre-Dame en 2019 ont dû produire de nouvelles connaissances tout en agissant.
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- jeudi 19 novembre 2026