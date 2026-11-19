Pour Thomas Hobbes, la curiosité est le propre de l’homme et le ressort de toute innovation
par Philippe Silberzahn, Professeur, EM Lyon Business School
L’ESSENTIEL
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Dans son célèbre ouvrage le Léviathan publié en 1651, Thomas Hobbes (1588-1679) rappelle que la curiosité distingue l’humain de l’animal.
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La curiosité met en lumière tant l’appétit que l’angoisse de l’homme pour comprendre l’origine des choses et se connaître.
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Au-delà de la raison, elle crée un ressort humain, essentiel dans l’entrepreneuriat, celui de l’innovation.
Ce qui distingue l’homme de l’animal est…
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- jeudi 19 novembre 2026